Illegale rave zet Belgische gemeente nog een nacht op stelten, 'nu 10.000 feestgangers'

In Sint-Truiden in België, net over de grens bij Maastricht, is het illegale feest dat daar al sinds vrijdag gaande is nog altijd bezig. Duizenden feestvierders houden nu al twee nachten de buurt en de autoriteiten wakker en de ravers zouden nog tot morgenavond door willen gaan. Inmiddels - vele klachten van omwonenden later - krijgen lokale agenten ondersteuning van de federale politie en Defensie, maar een ontruiming lijkt nog niet ophanden.

Aanvankelijk trok het illegale feest 5000 tot 6000 bezoekers, maar volgens de gouverneur van Limburg is dat aantal inmiddels verdubbeld. Gouverneur Lantmeeters spreekt van "de moeilijkst behapbare crisis in Limburg in jaren". De hulpdiensten zouden al meermaals zijn opgeroepen vanwege ernstig drank- en drugsmisbruik door festivalgangers.

Hoewel buurtbewoners twee dagen klagen over de luide muziek en de af- en aanrijdende auto's, ligt de prioriteit van de politie bij het bewaken en beveiligen van de omgeving, meldt de Vlaamse omroep VRT. Wel zijn er al meerdere boetes uitgedeeld voor drugsbezit. Burgemeester Kempeneers van Sint-Truiden zegt te begrijpen dat omwonenden zich onveilig voelen en dat ze gefrustreerd zijn dat er nog altijd niet wordt ingegrepen.

"Op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo'n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen", zegt de burgemeester tegen de VRT. "Er zijn precedenten elders waarbij de politie optrad. Hier sloeg de sfeer bij de aanwezigen snel om met gevaar voor de ordediensten, omwonenden en met vandalisme tot gevolg."

Politie moet achter organisatie aan

Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken zegt in contact te staan met de burgemeester en de gouverneur van Limburg. Die laatste is nu verantwoordelijk voor de politieoperatie.

Hoewel het stopzetten van het feest dus niet tot de mogelijkheden behoort, heeft de minister de politie en justitie gevraagd om achter de organisatoren aan te gaan. "Ik heb vertrouwen in het onderzoek dat zal worden gevoerd om de aanvoerders van deze raveparty te identificeren", schrijft ze op Twitter.

Volgens Belgische media heeft het illegale feest veel weg van een festival. Op het militaire terrein in de Sint-Truidense deelgemeente Brustem staan elf podia waar muziek wordt gedraaid. Hoe de organisatie van de fuif het voor elkaar heeft gekregen om zoveel materieel en mensen ter plaatse te krijgen zonder dat er een lichtje ging branden bij de politie, is niet duidelijk.

'Luide beatmuziek'

"De feestvierders hadden zich heel goed voorbereid. Blijkbaar waren ze al weken aan het voorbereiden om dat feest daar te laten plaatsvinden en was iedereen ook vrij goed op de hoogte hoe ze daar moesten raken", vertelde VRT-verslaggever Jeroen Reygaert op NPO Radio 1. "Het is een militair domein, maar wel een heel oud militair domein: een vroegere militaire luchthaven die al jaren niet meer gebruikt wordt, dus niet alles wordt nog even goed bewaakt."

Reygaert deed gisteren verslag van het feest en merkte dat er flink lawaai wordt gemaakt. "Het is echt loeihard. Het komt ook uit verschillende hoeken, want het is niet één podium. Het is echt een grote walm van muziek en dat hoor je heel goed in een nabijgelegen dorpje waar ze nu al sinds vrijdagavond aan één stuk onder de luide beatmuziek moeten leven."