Biden breekt lans voor persvrijheid en grapt over leeftijd op Correspondents' Dinner

President Biden heeft het jaarlijkse White House Correspondents' Dinner gebruikt om een lans te breken voor de persvrijheid. De 80-jarige president stak de draak met zijn hoge leeftijd, maar zei dat hij er ook stond om een belangrijk punt te maken. "We zijn hier met een boodschap voor het land en de wereld: de vrije pers is een pijler - misschien dé pijler - van een vrije samenleving; niet de vijand."

Voorafgaand aan het gala voor de media, waarin de pers en de politiek zichzelf en elkaar traditioneel op de hak nemen, spraken Biden en zijn vrouw Jill met de ouders van Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich, die sinds maart vastzit in Rusland. De autoriteiten daar beschuldigen hem, vooralsnog zonder daarvoor bewijs te leveren, van spionage. Zijn familie, krant en de regering-Biden verwerpen die beschuldiging en spreken van een politiek proces.

"Iedereen hier steunt jullie", richtte Biden zich aan het begin van zijn toespraak tot de familie van de gevangen verslaggever. "We werken er elke dag hard aan om hem vrij te krijgen. We houden hoop", zei hij tegen de zaal, waar veel aanwezigen speldjes droegen met daarop de tekst "Free Evan".

'Tijdgenoot van James Madison'

Naast de familie van Gershkovich zat ook de moeder van journalist Austin Tice in het publiek. Die verslaggever verdween elf jaar geleden spoorloos in Syrië, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat hij nog altijd in leven is.

"Journalistiek is geen misdaad. Evan en Austin moeten onmiddellijk vrijgelaten worden, net als alle Amerikanen die vastzitten in het buitenland", zei Biden. "Ik beloof je, we werken ons een slag in de rondte om ze thuis te krijgen." Daarbij richtte hij zich ook tot basketbalster Brittney Griner, die na tien maanden in een Russische cel vrijkwam bij een gevangenenruil tussen Rusland en de VS. "Vorig jaar rond deze tijd waren we nog voor jou aan het bidden."

Bidens pleidooi voor persvrijheid bleek een bruggetje naar grappen over zijn leeftijd. "Ik geloof in het eerste amendement", zei hij, verwijzend naar het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, waarmee de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd. "En dat is niet alleen omdat mijn goede vriend Jimmy Madison het heeft geschreven", grapte Biden, doelend op een van de stichters van de VS, oud-president James Madison, die in 1836 overleed.

Lasterzaak Fox News

Ook de enorme miljoenenschikking van tv-zender Fox News in de lasterzaak van stemcomputerbedrijf Dominion kwam ter sprake. "Vorig jaar konden jullie favoriete Fox News-verslaggevers hierbij zijn omdat ze volledig gevaccineerd waren, dit jaar zijn ze er omdat ze na die schikking van 787 miljoen dollar een gratis maaltijd niet meer kunnen afslaan."

Zonder namen te noemen haalde Biden verder uit naar nieuwsmedia die "leugens vertellen voor winst en macht". "Leugens, samenzweringen en kwaadaardigheid, steeds herhaald om woede, haat en zelfs geweld te veroorzaken", zei Biden.

Hoewel hij het verspreiden van complottheorieën door Fox News over verkiezingsfraude niet noemde, haalde hij nog een laatste keer uit naar de nieuwszender. "Als ik Fox News eerlijk, afgewogen en waarheidsgetrouw zou noemen, kan ik aangeklaagd worden voor laster", grapte hij, opnieuw verwijzend naar de lasterzaak van het stemcomputerbedrijf.