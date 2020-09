Telstar verwent toeschouwers bij laatste duel met publiek

Als het dan voorlopig het laatste duel met publiek is, dan kunnen we ons publiek maar beter vermaken. Dat was de instelling van Telstar voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch, twee uur nadat premier Mark Rutte had aangekondigd dat de komende drie weken geen sportevenementen met publiek worden toegestaan.

Negentig minuten later stond het 6-1 voor de thuisclub, de grootste zege van de club uit Velsen sinds 1994. Toen won het met 7-0 van FC Emmen. Dankzij de zege is Telstar naar de vierde plaats in de eerste divisie geklommen.

De Amerikaan Soto hielp de ploeg van trainer Andries Jonker en assistent Edgar Davids al snel aan een 2-0 voorsprong. Na rust voerden Glynor Plet, Gyliano van Velzen en Ilias Bronkhorst (2x) de score op. Verdediger Bronkhorst scoorde dit seizoen al vijf keer.

Ondanks de stromende regen keerden de 728 toeschouwers tevreden huiswaarts. Wanneer ze zullen terugkeren, weet voorlopig niemand.

Bekijk de reactie van Telstar-voorzitter Pieter de Waard op de coronamaatregelen, die het kabinet vanavond aankondigde.