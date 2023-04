Politie vindt explosieven en wapens in huis Oisterwijk

De politie heeft explosieven, wapens en munitie gevonden in een huis in Oisterwijk. De woning werd gisteren doorzocht nadat eerder wapens en munitie in een bedrijfspand in dezelfde plaats werden ontdekt. In het huis woont de huurder van dat bedrijfspand.

Volgens Omroep Brabant was er geen sprake van direct gevaar voor de omgeving. "De EOD heeft geholpen de spullen uit het huis te halen", aldus een woordvoerder van de politie tegen de omroep.

Schotwond

Afgelopen vrijdag vond de politie een 31-jarige man met een schotwond in zijn hand in het bedrijfspand in Oisterwijk. Hij en drie anderen werden gearresteerd, nadat er vuurwapens en munitie in het pand bleken te liggen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden op de A50 bij Hoenderloo nog eens twee mannen aangehouden. Zij zouden zijn gevlucht vanuit het bedrijfspand. Het gaat om een 36-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Rotterdam. Alle arrestanten zitten nog vast.