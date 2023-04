Simons meet zich met talenten als Pedri, Gavi en Saka: 'Moeten we niet klein houden'

"Tegenwoordig is er een tendens dat trainers terughoudend zijn bij bijzondere spelers", constateert Van der Vaart. "Frenkie de Jong is ons laatste echte exceptionele talent geweest, maar dat is inmiddels een tijd geleden."

Hoewel de 20-jarige PSV'er, die vanavond met de Eindhovenaren de bekerfinale tegen Ajax speelt (aftrap 18.00 uur), pas drie keer is uitgekomen voor het Nederlands elftal, wordt de discussie over zijn potentie, die niet nieuw is, gevoed door zijn imponerende prestaties in zijn eerste eredivisieseizoen.

Bondscoach Ronald Koeman ziet in Xavi Simons voorlopig een linksbuiten. Hij adviseert het talent nog een jaar in Nederland te blijven. - NOS

"Ik geef die jongen misschien heel veel druk, maar hij jaagt, speelt geen verstoppertje en werkt zich het schompes. Daarnaast is hij technisch verfijnd en begrijpt hij het spel. In alle facetten is hij een geweldige speler. Dat moeten we in Nederland niet klein willen houden."

"Koeman moet ervoor zorgen dat hij over een paar jaar de beslissende man is op een groot toernooi, en dat proces begint nu al. Ik weet hoe het vaak gaat. Als het er een periode niet uitkomt, zeggen we al snel: 'Zijn tijd komt nog wel.' Nee, je moet op hem gaan bouwen, om vervolgens om hem heen te kunnen gaan bouwen", beargumenteert de 109-voudig international.

"Pedri maakte dit seizoen zes doelpunten bij Barcelona. In het Spaanse elftal staat hij al op achttien interlands, met nul goals. Doelpunten maken is ook belangrijk als middenvelder. Simons gaat de komende jaren meer doelpunten maken dan deze twee. Of hij nou op '10' speelt of als linksbuiten."

"Hoewel Gavi nog meer een middenvelder is dan Simons, heeft hij in dertig wedstrijden één doelpunt gemaakt en drie assists gegeven. Simons scoort veel makkelijker dan zijn leeftijdsgenoten."

Xavi Simons lijkt, qua statistieken, nog het meest op Gavi en Pedri als het gaat om dribbels, hoewel Simons in de eredivisie nog vaker dribbelt (116) dan de twee Barcelona-talenten bij elkaar (102) in La Liga. Daar komt bij dat die dribbels bij Simons meer dan de helft van de tijd slagen.

Met 15 doelpunten en 8 assists in de eredivisie komt de 20-jarige Jamal Musiala (Bayern München) als enige in de buurt. Hij maakte in de Bundesliga 11 doelpunten en was goed voor 9 assists. Voornamelijk als middenvelder, maar af en toe vanaf de linkerflank.

De sterke punten van Simons zijn, naast zijn dribbels, dat hij veel schiet en veel kansen creëert. Van alle leeftijdsgenoten (of jongere spelers) met minstens tien doelpunten/assists in alle nationale competities steekt Simons dit seizoen met kop en schouders boven de rest uit: 15 treffers en 9 keer liet hij een teamgenoot scoren.

Als we alle leeftijden aan dat rijtje toevoegen, komt het rendement van Simons in de buurt van een aantal, wat oudere, supertalenten. Denk aan Bukayo Saka (13 doelpunten, 11 assists), Randal Kolo Muani (13 doelpunten, 10 assists) en Kylian Mbappé (22 doelpunten, 4 assists).

De Nederlandse competitie is qua niveau geen Premier League of Bundesliga, maar de cijfers van Simons laten zien dat hij zich dit seizoen - met relatief minder goede spelers om hem heen - kan meten met zijn collega's in het buitenland.

De volgende stap

De vraag is hoe Simons zijn tot nu toe stormachtige ontwikkeling door zal zetten in de toekomst. Eén ding lijkt duidelijk voor Van der Vaart. "Hij moet bij PSV blijven en veel spelen. Iedere andere club gaat geen elftal om hem heen bouwen, zoals dat nu in Eindhoven wel zo is. In een extra seizoen kan hij het nog een keer laten zien, want hij moet nu vooral veel vlieguren maken in deze fase van zijn ontwikkeling."

De oud-middenvelder gelooft dat het geen positief effect op zijn ontwikkeling zal hebben als hij in het buitenland veel op de bank komt te zitten. "Hij moet volgend seizoen vooral maar laten zien dat hij het team kan dragen. Bij PSV krijgt hij de kans om dat te leren. Doet hij dat, dan is Simons klaar voor een grote club in het buitenland en komt hij niet zomaar op de bank."