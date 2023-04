Wekdienst: Bekerfinale Ajax-PSV • Internationaal protest tegen motorherrie

Goedemorgen! Er staat veel sport op het programma, met onder meer de grand prix van Azerbeidzjan en de bekerfinale tussen Ajax en PSV. En er is een bijzonder protest bij het Drielandenpunt. Eerst het weer: er zijn eerst flinke zonnige perioden, vanmiddag komen sluierwolken voor. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het maximaal 18 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op het Drielandenpunt in Vaals houden bewonersgroepen uit Duitsland, Nederland en België een protest tegen geluidsoverlast van de vele rondrijdende motoren in het gebied. De actievoerders willen dat er regels komen en wegen soms kunnen worden afgesloten.

Mia Nicolai en Dion Cooper vertrekken naar Liverpool voor het Eurovisie Songfestival. Dinsdag 9 mei staan de Nederlanders in de halve finale.

Het is de laatste dag waarop de belastingaangifte kan worden ingevuld. Volgens de Belastingdienst is het ook dit jaar druk: "Er zijn waarschijnlijk nog veel mensen die hun aangifte op het laatste moment doen of uitstel aanvragen", aldus een woordvoerder. Zo'n 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers werden eerder gevraagd belastingaangifte te doen.

Vanaf 18.00 uur strijden Ajax en PSV om de KNVB-beker. De finale in De Kuip volg je live bij de NOS. Online praten we je bij in een liveblog, op NPO Radio 1 kun je de hele wedstrijd live meebeleven.

Daarvoor is er al de grand prix van Azerbeidzjan (13.00 uur), ook die kun je volgen in ons liveblog. Max Verstappen start vanaf P2, achter Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Wat heb je gemist? Opnieuw is er een explosie geweest op de Crooswijkseweg in Rotterdam. Rond 02.30 uur vannacht ging er een explosief af bij het pand van een toko, meldt de politie. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in deze straat deze week. Vrijdag werd er nog een aanslag voorkomen. Gisteren werd er voor een toko in de straat een voorwerp gevonden. Rotterdam wordt de laatste tijd geteisterd door explosies. Tot nu toe zijn er dit jaar bij meer dan vijftig bedrijfspanden en woonhuizen in Rotterdam explosieven aangebracht. Dat zijn er meer dan in heel 2022. Het zou gaan om druggerelateerde incidenten.

Ander nieuws uit de nacht: Zes gewonden na steekpartij bij kalksteengroeve Maastricht: Bij een vechtpartij in de ENCI-groeve bij Maastricht zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Zij liepen ze steekwonden op. Drie personen zijn aangehouden, zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot doodslag.

Brazilië draait blokkade chatapp Telegram terug: Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van de chatapp opgeheven na een uitspraak van een federale rechter. Telegram werd donderdag offline gehaald in het Zuid-Amerikaanse land nadat een rechter van het Hooggerechtshof in maart een blokkade had bevolen.

Arnhemmer verbreekt wereldrecord, langste wheelie in een rolstoel: De Nederlands-Braziliaanse para-atleet Lito King Anker heeft het wereldrecord 'langste wheelie in een rolstoel' in tijd en afstand verbroken. De 26-jarige rolstoeltennisser begon gisteren om 12.00 uur op een atletiekbaan in Arnhem zijn poging om zo lang en zo ver mogelijk op de achterwielen van zijn rolstoel te rijden. Rond 22.00 uur stopte hij met de recordpoging. De Arnhemmer had toen een afstand van ruim 30 kilometer erop zitten.

En dan nog even dit: Komende zaterdag is het zover: dan wordt de Britse koning Charles officieel gekroond. Wat gaat er gebeuren? Correspondent Fleur Launspach over wat je kunt verwachten op Coronation Day, de eerste in zeventig jaar in het Verenigd Koninkrijk.

