Wie gaat de AI-race domineren? Techbedrijven staan op scherp

Dat was een jaar geleden nog ondenkbaar geweest. Het gegeven alleen al kwam binnen als een schok op het hoofdkantoor van de zoekgigant in het Californische Mountain View, schrijft de krant.

Al eerder werd duidelijk dat deze ontwikkelingen voor het eerst in jaren de dominante positie van Google op de zoekmarkt ter discussie heeft gezet. Dit werd nog eens bevestigd door een bericht van The New York Times eerder deze maand: Samsung overweegt om over te stappen op Microsofts zoekmachine Bing, dat integratie heeft met ChatGPT.

Het was daarnaast niet een van de techreuzen, maar een relatief klein bedrijf - OpenAI - dat met de komst van de AI-tekstgenerator ChatGPT in november een aardverschuiving veroorzaakte. Dankzij miljarden dollars aan investeringsgeld staat Microsoft wel vooraan om hiervan te profiteren. Google en Meta moeten vooralsnog moeite doen om het tempo bij te benen.

AI kennen we al jaren, maar het is de zogeheten generatieve AI, die bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen maakt, die de techwereld nu op scherp heeft gezet. Haast niet van echt te onderscheiden door AI-gegenereerde foto's van de paus kregen in maart veel aandacht en streamingdiensten moesten eerder deze maand ingrijpen bij door AI-gegenereerde muziek van Drake en The Weeknd.

Het was afgelopen week overduidelijk: techbedrijven maakten tijdens de presentatie van hun nieuwste kwartaalcijfers maar al te graag duidelijk hoe ze bezig zijn met AI (kunstmatige intelligentie). Microsoft-topman Satya Nadella zei dat zijn bedrijf "de krachtigste AI-infrastructuur" heeft en wees erop dat ChatGPT-maker OpenAI hiermee werkt. Google-topman Sundar Pichai noemt AI een "ongelooflijke kans" en zegt dat zijn bedrijf "goed is gepositioneerd". Meta-topman Mark Zuckerberg sprak van een grote kans.

Google betaalt jaarlijks miljarden dollars aan Samsung en Apple om de standaardzoekmachine te zijn op telefoons, tablets en computers. De twee partijen leveren namelijk heel veel verkeer op voor de zoekmachine, waardoor Google meer advertenties kan verkopen. Onderhandelingen over verlenging met Samsung lopen nu, Apple volgt later dit jaar.

Een andere spannende ontwikkeling is de komst van generatieve AI in de kantoor-apps van beide techreuzen. Door bijvoorbeeld een samenvatting te maken van een videogesprek waar je later bij aanhaakt. Ze lijken daarin nek-aan-nek te gaan. Ze kwamen zelfs in dezelfde week met aankondigingen.

Google-topman Sundar Pichai zei onlangs in een interview met het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes dat hij na het testen van enkele AI-projecten binnen Google "sprakeloos" was en dat de maatschappij zich moet voorbereiden op de impact van alle ontwikkelingen. "Dit gaat elk product in elk bedrijf raken."

Zorgen over chatbots

De snelheid waarmee alles gebeurt, roept ook ethische vragen op, zowel bij Microsoft als bij Google. The New York Times schrijft dat medewerkers wiens werk het is om bijvoorbeeld AI-producten te testen, bij beide bedrijven zorgen hadden over de uitrol van de chatbots.

Een technologiemanager bij Microsoft schreef in een e-mail, in handen van de krant, dat het een "fatale fout is om nu zorgen te hebben over iets dat later verholpen kan worden". Tegen medewerkers die bij Google verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en ethische implicaties van producten, is volgens Bloomberg gezegd dat ze niet in de weg moeten staan of moeten proberen om generatieve AI-producten in ontwikkeling te stoppen.

De trein is dus gaan rijden en die is lastig te stoppen. Bovendien komen er alleen maar meer spelers bij.