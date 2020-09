Robertson van schlemiel naar held bij zege van Liverpool op Arsenal

Liverpool heeft zich naast Leicester City en stadgenoot Everton aan kop van de Premier League geschaard. De regerend kampioen kende op eigen veld een valse start tegen Arsenal, maar won uiteindelijk verdiend met 3-1.

Twee weken geleden was Arsenal na penalty's te sterk voor Liverpool in het duel om het Community Shield (1-1), het duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar waarmee in Engeland traditioneel het seizoen wordt geopend, en ook in de competitie was de Londense ploeg nog foutloos.

Liverpool begon sterk en was gevaarlijk via Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Georginio Wijnaldum. Toch nam Arsenal de leiding, met dank aan Liverpool-verdediger Andy Robertson, die een bal helemaal verkeerd raakte en zo Alexandre Lacazette een niet te missen kans bood.

Binnen tien minuten poetste Liverpool de achterstand weg. Sadio Mané stond aan het einde van een fraaie aanval en Andy Robertson maakte zijn fout goed door een voorzet van Alexander-Arnold subtiel af te ronden.