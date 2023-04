Weer explosie aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk

Opnieuw is er een explosie geweest op de Crooswijkseweg in Rotterdam. Rond 02.30 uur vannacht is een explosief afgegaan bij het pand van een toko, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Het is het vierde incident in deze straat deze week. Vrijdag werd er nog een aanslag voorkomen. Gisteren werd er voor een toko in de straat een voorwerp gevonden. Of het om dezelfde toko gaat, is niet bekend. Kort erna was er een explosie ergens verderop in de stad.

Rotterdam wordt de laatste tijd geteisterd door explosies. Tot nu toe zijn er dit jaar bij meer dan vijftig bedrijfspanden en woonhuizen in Rotterdam explosieven aangebracht. Dat zijn er meer dan in heel 2022. Het zou gaan om druggerelateerde incidenten.

Woensdagavond werd een 32-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn bij het plaatsen van een brandbom aan de Crooswijkseweg en de Van Speykstraat. Een paar uur later, in de nacht van woensdag op donderdag, betrapte de politie twee jongens van 14 en 15 jaar oud, toen ze een brandbom plaatsten bij een pand aan de Van Speykstraat.