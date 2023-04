Brazilië draait blokkade chatapp Telegram terug

Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van de chatapp Telegram opgeheven na een uitspraak van een federale rechter. Telegram werd donderdag offline gehaald in het Zuid-Amerikaanse land nadat een rechter van het Hooggerechtshof afgelopen maart een blokkade had bevolen.

De app werd afgelopen week geblokkeerd omdat het bedrijf weigerde gegevens over neonazigroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Het gaat dan om privégegevens van leden zoals bankrekeningnummers en adressen.

Volgens minister van Justitie Flavio Dino zijn er op Telegram groepen actief zijn die zich schuldig maken aan antisemitisme. De politie had gegevens opgevraagd bij Telegram vanwege een onderzoek naar een schietpartij op een school in Aracruz in november. Een 16-jarige jongen schoot toen drie mensen dood op twee scholen. De oud-leerling zou lid zijn geweest van extremistische kanalen op Telegram waar onder meer handleidingen werden gedeeld over hoe je bommen moet maken.

Blokkade onredelijk

Maar een rechter in het Zuid-Amerikaanse land heeft gisteren geoordeeld dat een blokkade onredelijk is gezien de brede impact op de vrijheid van communicatie van duizenden mensen die niets met de zaak te maken hebben. Wel blijft een boete die Telegram opgelegd heeft gekregen gehandhaafd. Het techbedrijf moet omgerekend bijna 180.000 euro betalen per dag dat het de gegevens over de neonazigroepen niet verstrekt.

De baas en oprichter van Telegram zei eerder dat het "technisch onmogelijk" is om de gegevens te overhandigen aangezien de missie van de app is om privacy en vrijheid van meningsuiting te beschermen. Het bedrijf zegt verder dat het nooit gegevens over gebruikers heeft gedeeld met welke overheid dan ook.