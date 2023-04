Volleybalsters Sneek dichter bij titel na zege in vijf sets op Utrecht

De volleybalsters van VC Sneek hebben nog één zege nodig voor de titel. In het derde duel om het kampioenschap in de eredivisie won het thuis met alle moeite van VV Utrecht: 3-2 (25-15, 19-25, 20-25, 28-26, 16-14).

Ook Sneek toonde veerkracht: het werkte in set vier een matchpoint weg en sloeg toe op het derde setpoint. In de vijfde set was de spanning goed voelbaar in de Sneker Sporthal. Utrecht had de zege voor het grijpen, maar gaf een 10-5 voorsprong alsnog uit handen.

Volgende zaterdag kan Sneek bij winst in Utrecht de titel pakken. Een eventueel vijfde duel in de best-of-5-serie volgt op zaterdag 13 mei in Sneek. In 2015 en 2016 werd VC Sneek voor de laatste en vooralsnog enige keren kampioen van Nederland.