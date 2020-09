Dutch Basketball League gewoon van start komend weekeinde

Het stond zo gepland en zo gaat het ook gebeuren: komend weekeinde wordt een begin gemaakt met de Dutch Basketball League, de basketbalcompetitie voor profteams. De nieuwe coronamaatregelen, die het kabinet maandagavond heeft afgekondigd, veranderen daar niets aan, behalve dan dat vooralsnog de tribunes leeg zullen blijven.

Als service naar de fans van de verschillende clubs zullen alle duels live worden gestreamd. De voorbereidingen daarvoor had de DBL, waarin twaalf teams acte de présence geven, overigens al getroffen.

Investeren

"In een eerder stadium, toen kosten nog gestuurd konden worden omdat spelerscontracten en andere verplichtingen niet waren ingegaan, hebben we er unaniem voor gekozen om niet zonder publiek te spelen", aldus DBL-voorzitter Ramses Braakman in een toelichting. "Maar zoals de kaarten nu op tafel liggen, geven de clubs juist prioriteit aan het investeren in de band met fans en sponsors."

Na 22 speelronden in de Dutch Basketball League zal de competitie gesplitst worden in een Elite A (bovenste zes teams) en Elite B (onderste zes teams). Daarna volgen er play-offs met de zes ploegen uit de Elite A, aangevuld met de beste twee teams uit de Elite B.