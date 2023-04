Twee knock-outs op één avond: Osaro mag gaan vechten om interimtitel van Verhoeven

Eerder op de avond verdedigde Endy Semeleer met succes zijn titel in het weltergewicht. De kickbokser van Curaçao was te sterk voor de Amsterdammer Murthel Groenhart. Semeleer sloeg hem drie keer voor acht tellen tegen de grond en won na vijf rondes op punten.

Zodra Verhoeven hersteld is, vermoedelijk in het najaar, zal hij het in een titelgevecht opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Plazibat en Osaro. Plazibat zat zaterdag - net als kickboksgrootheid Badr Hari - in het publiek in Rotterdam.

Osaro klopt Aygün

In de finale in Ahoy was Osaro te sterk voor Murat Aygün, een Enschedeër die vecht onder Turkse vlag. De 1.97 meter lange Osaro gaf de kleinere en zwaardere Aygün geen kans. Nadat de Turk viermaal voor acht seconden naar de grond was gegaan, won Osaro op technische knock-out.

Eerder op de avond won de 27-jarige Osaro van Glory-veteraan Jahfarr Wilnis. Hij sloeg de neef van Oranje-international Denzel Dumfries in de tweede ronde knock-out.

Aygün werd door Glory pas enkele dagen van tevoren opgeroepen als vervanger van de Rotterdammer Luis Tavares, die zich terug had getrokken. In de halve finale rekende Aygün al in de eerste ronde af met de Bosniër Enver Sljivar.