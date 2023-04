Roma en Milan houden gelijke tred in Serie A

In de Italiaanse Serie A hebben nummer vier AC Milan en nummer vijf AS Roma in het Stadio Olimpico in Rome gelijkgespeeld. Door twee late treffers werd het 1-1.

In het rommelige eerste bedrijf, waarin het spel vaak stillag, vielen er weinig kansen te noteren. Milan had de bal en zag Fikayo Tomori naast tikken uit een corner. Aan de andere kant schoot Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini, de man van de 4-1 tegen Feyenoord, in kansrijke positie tegen een teamgenoot.

Abraham breekt de ban

Roma, zonder de geblesseerden Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp, kwam goed weg toen een bal van Alexis Saelemaekers net over vloog. Milan was sterker, maar kon niet doordrukken en leek na een diagonaal schot van de Brit Tammy Abraham (1-0) in blessuretijd met een kater achter te blijven.