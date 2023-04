Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vorig seizoen stonden de twee ploegen ook al in de finale. Toen won Den Helder de serie toen met 3-1 en pakte de club destijds voor de zestiende keer de titel. Dit seizoen wonnen de Suns al de Supercup ten koste van Grasshoppers. In de bekerfinale een maand geleden was Den Helder te sterk voor Topkip Lions uit Landsmeer.

Grasshoppers behaalde de twee eerdere landstitels in 2018 en 2019.