Belg Brecel in finale WK snooker na sensationele recordreeks van elf gewonnen frames

Luca Brecel is op sensationele wijze tot de finale van het WK snooker in het Engelse Sheffield doorgedrongen. De Belg boog tegen de Chinees Si Jiahui, met een reeks van elf frames op rij (langste reeks ooit op het WK) een hopeloos lijkende stand (5-14) om in een 17-15 zege.

Brecel had bij vijf vorige WK-deelnames geen partij gewonnen, ondanks dat hij in 2012 als 17-jarige de jongste debutant ooit in de Crucible was.

In de kwartfinales had hij al verrast door tegen titelhouder en zevenvoudig kampioen Ronnie O'Sullivan een achterstand (6-10) om te draaien: 13-10. In de eindstrijd wacht de winnaar van het duel tussen viervoudig kampioen Mark Selby en Mark Allen.