Zes gewonden na steekpartij bij kalksteengroeve in de buurt van Maastricht

Bij een steekincident bij een kalksteengroeve in de buurt van Maastricht zijn zes gewonden gevallen. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Zolang het onderzoek nog niet is afgerond wordt een groep van vijftien tot twintig mensen vastgehouden op het terrein van de groeve. De politie zegt dat in die groep daders, getuigen en slachtoffers kunnen zitten. Ook worden auto's doorzocht.

De politie heeft nog geen idee waarom de groep in het natuurgebied bij de ENCI-groeve was en of ze elkaar kennen. Het gebied is geliefd bij wandelaars.

Afgelegen

De melding kwam even voor 19.00 uur binnen. De politie doet een dringend beroep op mensen die iets gezien hebben om zich te melden. In het afgelegen gebied hangen nergens camera's en is het vinden van getuigen geen eenvoudige opgave.

De zes slachtoffers zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.