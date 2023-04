Benzema leidt Real Madrid met derde hattrick van de maand langs Almería

Real Madrid heeft zonder veel moeite het thuisduel met Almería gewonnen. De nummer twee van La Liga boekte in het eigen Bernabéu een 4-2 overwinning. Almería, dat nog strijdt tegen degradatie, verscheen met een dubbele muur aan verdedigers, maar baten deed het niet.

Karim Benzema scoorde voor de pauze drie keer; de 1-0 op aangeven van Vinicius Júnior, de 2-0 na een prachtige actie van Rodrygo vlak bij de achterlijn en de 3-0 vanaf de penaltystip. Lázaro deed daarna met een intikker in de blessuretijd van de eerste helft wat terug voor Almería.

Drie hattricks

Het was voor de derde keer in april dat Benzema een hattrick voor zijn rekening nam. De 35-jarige Fransman scoorde in La Liga tegen Real Valladolid (6-0) en in de Copa del Rey tegen Barcelona (0-4) eveneens drie keer.

Real Madrid kwam door een geplaatst schot van Rodrygo kort na de rust op 4-1. Almería liet daarna de verdedigende taken meer los, kreeg ook een paar kansjes en een ervan werd benut: Lucas Robertone kopte in de 61ste minuut de bal van dichtbij in de bovenhoek.

Ook Barcelona komt in actie

Barcelona komt om 21.00 uur ook nog in actie. De koploper, die afgelopen woensdag nog verrassend met 2-1 verloor van Rayo Vallecano, in Camp Nou tegen subtopper Real Betis. De club uit Sevilla is de nummer zes van de competitie.