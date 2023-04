7,5 miljoen dollar compensatie voor onterecht veroordeelde Amerikaan

De 46-jarige Floyd Bledsoe uit Kansas krijgt een compensatie van 7,5 miljoen dollar van het district Jefferson, waar hij 15 jaar lang onterecht gevangen zat. De Amerikaan werd in 2000 veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van de 14-jarige Camilla Arfmann, maar in 2015 bleek uit dna-onderzoek dat zijn broer, Tom Bledsoe, de dader was.

Floyd Bledsoe krijgt een eerste betaling van 1,5 miljoen dollar, waarna het overige bedrag over de komende tien jaar zal worden uitbetaald. De compensatie is een grote kostenpost voor het district, waarvan de totale begroting rond de 20 miljoen dollar schommelt.

Een herroepen bekentenis

Arfmann woonde bij haar oudere zus Heidi, die getrouwd was met Floyd. Tom Bledsoe bekende de moord een dag nadat die had plaatsgevonden in 1999. Hij leidde de autoriteiten daarbij naar de plek waar hij het lichaam had achtergelaten. Nadat hij was gearresteerd veranderde hij zijn verhaal en wees hij zijn broer Floyd aan als de schuldige.

Floyd Bledsoe spande in 2016 een rechtszaak aan waarin hij de autoriteiten verweet zijn broer te hebben overtuigd zijn bekentenis te herroepen en hemzelf als schuldige aan te wijzen. Ook zouden ze bewijs van Toms schuld hebben verborgen.

Tom Bledsoe pleegde in 2015 zelfmoord, nadat dna-bewijs een maand had aangetoond dat zijn sporen waren aangetroffen. Hij liet een briefje achter waarop hij opnieuw bekende Arfmann te hebben vermoord. Hij schreef daarbij dat hij opgedragen was te zwijgen. Door wie is onbekend.

Gerechtelijke dwalingen

Vorig jaar kwamen er een recordaantal gerechtelijke dwalingen aan het licht in de Verenigde Staten. Ruim 200 gevangenen werden vrijgesproken.

Ook miljoenenschikkingen komen vaker voor. Zo kregen twee mannen die jarenlang onterecht vastzaten voor de moord op burgerrechtenleider Malcolm X samen 36 miljoen dollar schadevergoeding voor die gerechtelijke dwaling.