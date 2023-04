'Hebben nog niks', waarschuwt Ajax-coach Bakker na coup in titelrace

In de strijd om de Supercup was FC Twente met 3-2 te sterk, in de eredivisie won Twente thuis met 3-1 en in de KNVB-beker won Twente met 2-1. Maar vandaag bij de strijd om de titel in de eredivisie won Ajax in Amsterdam met 1-0. "Een heerlijk gevoel", zei Ajax-coach Suzanne Bakker.

"Het was drie keer fifty-fifty, maar we verloren drie keer", ging de coach van Ajax verder. "Nu valt het bij de belangrijkste wedstrijd onze kant op. We scoorden gelijk bij de eerste kans en dan moeten zij komen. We konden Twente aan de bal laten en onze keepster Lize Kop was fantastisch."

Twente-coach Pot: 'Hebben onszelf pijn gedaan'

Tiny Hoekstra opende al vroeg de score op De Toekomst en Twente slaagde er ondanks een bal op de paal en lat van Renate Jansen en op de lat van Wieke Kaptein niet in te scoren. Door de zege nam Ajax met één wedstrijd te gaan de koppositie over van titelverdediger Twente.