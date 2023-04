Man kruipt via dakraam uit politiebusje, maar wordt na klopjacht weer gepakt

De politie heeft vanmiddag in Hoorn een man aangehouden die kort daarvoor was ontsnapt uit een politiebusje. Hij zou via het dakluik van de bus naar buiten zijn gekropen.

Toen de politie merkte dat de verdachte de benen had genomen is een massale zoekactie op touw gezet. Met een helikopter en politiehonden is er naar de ontkomen verdachte gezocht. De verdachte probeerde via het water en de bosjes te ontkomen, maar werd toch weer gepakt.

De politie gaat onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat de man is ontsnapt. Waarvoor de man in eerste instantie was aangehouden, is niet bekend. Hij zit nu vast.