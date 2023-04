Kabel breekt, afzinken Maasdeltatunnel bij Vlaardingen weer gestaakt

Het afzinken van een tunneldeel onder Het Scheur bij Vlaardingen is opnieuw stilgelegd. Bij het eerste deel was er vorige maand lekkage, nu brak een kabel. Rijkswaterstaat onderzoekt wat er fout is gegaan en wanneer het werk kan worden hervat.

Doordat de kabel brak botste het tunneldeel tegen een tijdelijke kade aan. Het is de bedoeling dat het gevaarte voor morgen 11.30 uur naar een andere locatie wordt gesleept voor onderzoek. Tot die tijd blijft het scheepvaartverkeer gestremd.

Het breken van de kabel is niet duidelijk op beeld te zien, maar er is wel te horen hoe het tunneldeel tegen de kade botst: