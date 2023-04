RTL: onderzoek naar Weski richt zich op berichten tussen Taghi en maffia

De politie onderzoekt of de gearresteerde advocaat Inez Weski een doorgeefluik was tussen haar cliënt Ridouan Taghi en Raffaele Imperiale, een kopstuk van de Italiaanse maffia. RTL Nieuws meldt dat op basis van politiebronnen. Het zou gaan om het doorgeven van berichten over geld, bestemd voor de criminele organisatie van Taghi.

Eerder vandaag meldde Het Parool dat Weski door familieleden van Taghi onder druk is gezet om te fungeren als doorgeefluik. Taghi zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland.

Taghi en Imperiale zaten voor hun arrestaties beiden ondergedoken in Dubai. Ze zouden zich daar hebben beziggehouden met cocaïnetransporten. RTL Nieuws berichtte al eerder over geldstromen tussen Imperiale en de familie van Taghi.

Miljoenen

Volgens RTL had Taghi tientallen miljoenen euro's gestald bij Imperiale. Toen Taghi in de EBI zat, zou zijn organisatie delen van dat geld nodig hebben gehad. Een bron bij het onderzoek zegt tegen de nieuwszender dat daarvoor toestemming nodig was van Taghi zelf. Volgens de bron onderzoekt de politie nu of Weski in die communicatie een rol heeft gespeeld.

Weski had van Taghi's familie en telefoon gekregen met daarop de versleutelde berichtendienst Sky, meldt RTL verder. Ook Het Parool had het over zo'n telefoon die door Taghi's naasten aan de advocaat zou zijn verstrekt.

Ridouan Taghi werd eind 2019 opgepakt in Dubai, Imperiale in de zomer van 2021. Hij zit nu in Italië in de cel.

Verdediging neergelegd

Inez Weski zit vast sinds 21 april. Ze zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat.

Ze heeft inmiddels de verdediging van Taghi in het Marengo-proces neergelegd.