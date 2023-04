Lintje voor Jane Goodall, die al 60 jaar strijdt voor apen en natuur

Jane Goodall (89), wereldberoemd door haar onderzoek naar chimpansees, is vanmiddag in Den Haag verrast met een koninklijke onderscheiding. Uit handen van natuurminister Van der Wal kreeg ze deze onderscheiding voor haar "uitstekende werk" op het gebied van natuurbehoud en dierwelzijn over de hele wereld.

Goodall is nu officier in de Orde van Oranje-Nassau. Die onderscheiding uit 1892 wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van jongeren, sport of milieu.

Dit weekend bezoekt Goodall Nederland en geeft lezingen waarin ze specifiek jongeren wil bereiken. Haar belangrijkste boodschap van dit bezoek is dat iedereen iets kan betekenen voor het behouden van de natuur, zowel het bedrijfsleven en de overheid als het individu. Gisteren was ze op bezoek bij Burgers' Zoo, waar 450 jongeren haar kwamen zien.

Veteraan

Al meer dan zestig jaar zet Goodall zich in voor natuurbehoud en de bescherming van bedreigde apensoorten. In de jaren 60 reisde de Britse primatoloog af naar Afrika om het gedrag van chimpansees te bestuderen. Daarmee was Goodall een van de eerste vrouwen in het werkveld die onderzoek deed naar primaten. Ze startte haar onderzoek vanuit de gedachte dat mensen met die kennis iets kunnen leren over hun voorouders.

In haar onderzoeken daagde ze belangrijke overtuigingen over primaten uit van die tijd. Waar toen bijvoorbeeld werd gedacht dat chimpansees vegetarisch waren, kwam Goodall erachter dat ze op kleinere apen jagen en die eten. Ook ontdekte ze dat chimpansees gereedschappen maken die ze helpen met het zoeken en verkrijgen van voedsel - een vaardigheid die volgens wetenschappers toentertijd alleen mensen hadden.

Goodall zet zich met haar stichting Jane Goodall Institute al tientallen jaren in voor onderzoek vanuit de gemeenschap in, onder meer Tanzania en Congo. Het instituut focust zich op de behoeftes van lokale bewoners om erachter te komen wat nodig is om natuurbehoud makkelijker te maken in die gebieden.