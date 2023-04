Nepomniasjtsji en Ding zijn er nog niet uit, wereldtitelstrijd schaken zondag beslist

De strijd om de wereldtitel schaken tussen de Rus Jan Nepomnjasjtsji en de Chinees Ding Liren moet zondag in een tiebreak worden beslist. De veertiende en laatste reguliere partij in het Kazachse Astana eindigde in remise, waarmee de eindstand op 7-7 kwam.

De veertiende partij duurde ruim 6,5 uur en was daarmee de langste van de tweekamp. Ding opende na twaalf zetten met wit een gedurfde aanval, die Nepomniatsjtsji wist af te slaan.

Na een onzorgvuldige zet van Ding kwam Nepomniatsjtsji nog even in het voordeel, maar na negentig zetten besloten de twee alsnog om het punt te delen. Ter vergelijking: negen van de veertien partijen in de tweekamp werden beslist in 45 zetten of minder.

Grillig verloop

De wereldtitelstrijd kende een grillig verloop. Een blunder kostte Nepomnjasjtsji afgelopen woensdag de winst, waarmee de stand in de tweekamp op 6-6 kwam. De 32-jarige Rus gaf toen door overhaaste beslissingen de controle uit handen en later ook de winst.