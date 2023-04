Belgische politie grijpt niet in bij illegale rave op vliegbasis met 5000 deelnemers

De politie is met veel manschappen ter plaatse, maar vanwege het grote aantal mensen wordt er niet ingegrepen. De burgemeester heeft in overleg met de politie en het leger besloten om de situatie "gecontroleerd te laten uitdoven", meldt de VRT .

Op een voormalig militair vliegveld in België is een illegaal rave aan de gang. Volgens de VRT zijn er zo'n 5000 mensen feest aan het vieren op het terrein in Sint-Truiden, niet ver van Maastricht. De politie is aanwezig maar grijpt niet in. - NOS

Het is niet duidelijk wie de organisator is, maar online zijn volgens de VRT wel berichten terug te vinden over een evenement in het oosten van België met de naam Belgitek.

Parkeeroverlast

De voormalige militaire vliegbasis waar het feest aan de gang is wordt op dit moment niet gebruikt door militairen, dus gevaar voor de deelnemers is er niet. Wel veroorzaken de massaal toegestroomde feestgangers parkeeroverlast in omliggende dorpen. Daarnaast slapen mensen in akkers.

Ook in Nederland zijn geregeld illegale feesten. De politie greep eerder dit jaar nog in bij een illegaal feest in Maastricht en vorig jaar was er een feest in Ammerzoden langs de A2.

Volgens deelnemers aan het feest in Sint-Truiden duren de festiviteiten nog tot maandagochtend.