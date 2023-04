Bijen en andere bestuivers ernstig bedreigd, nieuwe telmethode moet helpen

Langzaam een halve kilometer lopen en tellen hoeveel bijen en andere bestuivende insecten je ziet: door heel Europa worden vrijwilligers daar nu in getraind. Bestuivers hebben het namelijk moeilijk en dat bedreigt volgens de Europese Commissie ook onze voedselzekerheid, ons welzijn en de economie. In 2030 wil de Commissie het tij keren en daar moet een nieuw monitoringsnetwerk bij helpen.

Omdat er in Nederland ruim 300 soorten zweefvliegen en een vergelijkbaar aantal soorten wilde bijen voorkomen, is het vaak onmogelijk om met het blote oog vast te stellen wat er precies voorbij vliegt. Daarom vangen de vrijwilligers ook insecten in potjes met water en zeepsop. Expert van Naturalis leggen ze onder de microscoop en stellen vast om welke soort het gaat. Bijvoorbeeld door naar de beharing op de pootjes te kijken en de vorm van het achterlijf.

In Nederland zijn voor het nieuwe netwerk nu elf vrijwilligers actief, op vijf locaties: van de Amsterdamse Waterleidingduinen tot de Alblasserwaard. Van april tot september tellen en vangen ze maandelijks een dag lang insecten in hun 'eigen' onderzoeksgebied van een vierkante kilometer. Ze volgen trainingen om dit goed te kunnen.

Het nieuwe meetnet moet in 2026 staan. Vrijwilligers trekken nu al het veld in om uit te vinden wat in de praktijk werkt. Uiteindelijk moeten er zeker 2000 monitoringslocaties in Europa komen, in stedelijke, landelijke en natuurgebieden. Het netwerk is onderdeel van de 'New Deal' voor bestuivers .

"De kennis is dus gefragmenteerd en uit grote delen van Europa hebben we nauwelijks informatie", zegt Biesmeijer. "De puzzelstukjes die we wel hebben laten zien dat het slecht gaat, maar het beeld is incompleet."

"Dit is een mooi initiatief, dat zichtbaar zal maken hoe het met de verschillende groepen bestuivers gaat", reageert hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer David Kleijn van de Wageningen Universiteit. "Het enige jammere is dat dit project ons niet zal vertellen hoe het met al die honderden individuele soorten gaat. Dat is niet haalbaar vanwege de zeldzaamheid van de meeste soorten."

Tuin vol bloemen

Biesmeijer erkent dat het meetnetwerk vooral de globale trends in kaart brengt: hoe de totale aantallen door de tijd heen veranderen én hoe groot of klein de soortenrijkdom is. Daarnaast noemt hij het meetnet noodzakelijk om te beoordelen wat het effect is van beschermende maatregelen zoals veranderingen in natuur- of landbouwbeleid.

Er zijn al wel vuistregels over wat helpt. "Wat die insecten nodig hebben is een gezonde leefomgeving, voedsel en een plek om zich voort te planten", zegt Biesmeijer. "Bijen hebben het nu bijvoorbeeld moeilijk omdat er door intensief grondgebruik minder bloemen en nestplekken zijn in heggen, slootranden en bermen dan voorheen."

Meer bloemen in tuinen en op balkons zaaien helpt een beetje, maar lost het probleem niet op, zegt hij. "De soorten die bescherming nodig hebben, leven grotendeels in natuurgebieden, in open terreinen en op graslanden. Aantrekkelijkere tuinen helpen zo'n twintig algemene soorten die daar leven. Veel bijen op de rode lijst hebben daar niets aan."