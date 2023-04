Hockeysters Amsterdam spelen gelijk tegen Tilburg, dat belangrijk punt pakt

De hockeysters van Amsterdam zijn in de uitwedstrijd tegen Tilburg niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel. De nummer twee in de hoofdklasse heeft nu, met de play-offs om de landstitel in zicht, een achterstand van vier punten op koploper SCHC, die zondag nog speelt. Eerder dit seizoen had Amsterdam thuis nog met liefst 7-0 van Tilburg gewonnen. Zo'n spektakel werd het deze keer niet, mede omdat beide ploegen lange tijd nauwelijks kansen creëerden. Grootste kans in slotfase Tilburg, dat in negen thuiswedstrijden slechts zeven keer had gescoord, stichtte pas in het derde kwart gevaar. Een schot van Inge Dankers miste echter de kracht om Amsterdam-keepster Anne Veenendaal in de problemen te brengen.

Kampong-Pinoké live bij de NOS De wedstrijd tussen koploper Kampong en Pinoké in de hoofdklasse voor de mannen is zondagmiddag live te zien bij de NOS. Het duel, dat om 14.45 uur begint, is te volgen via NOS.nl, de NOS-app en in de uitzending van Studio Sport op NPO1.