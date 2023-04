Amerikaan doodt buren die klaagden over geluidsoverlast van geweer

In de Amerikaanse staat Texas heeft een man vijf buren doodgeschoten nadat ze hadden geklaagd klaagden over geluidsoverlast door zijn geweerschoten. Onder de doden is een 8-jarig kind. De verdachte is voortvluchtig.

Het geweld barste gisteravond uit toen buren de 39 jaar oude Francisco Oropeza verzochten stiller te zijn omdat hun baby niet kon slapen van het lawaai. Hij schoot met een geweer in de lucht en op de grond. Oropeza reageerde woest op het verzoek en zei dat hij in zijn eigen tuin mocht doen wat hij wilde.

"Hij ging daarna terug in zijn huis en voor ze het wisten kwam hij hun oprit oplopen met een geweer in zijn handen", vertelde een politiewoordvoerder over wat er volgde.

Onder het bloed

In het huis van zijn buren schoot de man de vijf slachtoffers door het hoofd. Vijf andere aanwezigen raakten niet gewond. Drie kinderen werden onder het bloed aangetroffen maar waren niet geraakt: twee slachtoffers hadden zich op hen gegooid om ze te beschermen tegen de kogels.

De dader vluchtte weg na het bloedbad. De politie is een klopjacht begonnen met onder meer paarden en speurhonden. Volgens een politiewoordvoerder was de man een bekende van de politie omdat hij al vaker overlast had veroorzaakt.

De VS heeft dit jaar al een recordaantal schietpartijen met meerdere slachtoffers gezien. Sinds het begin van dit jaar zijn er achttien incidenten geweest waarbij vier of meer doden vielen. Zo opende een schutter het vuur op een school in Nashville en werden in een voorstad van Los Angeles tien mensen doodgeschoten in een dansstudio.