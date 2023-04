Union Berlin vergeet druk op Dortmund en Bayern te verhogen

Union Berlin is er niet in geslaagd om te profiteren van het gelijkspel van koploper Borussia Dortmund bij VfL Bochum. De nummer drie van de Bundesliga bleef zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen nummer zes Bayern Leverkusen op 0-0 steken.

De eerste helft was ook zonder treffers het bekijken zeker waard. De beginfase was voor Union dat via voormalig ADO Den Haag-aanvaller Sheraldo Becker en Jordan Siebatcheu kansen kreeg.

Leverkusen, met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, nam de regie na een minuut of twintig over en zag Moussa Diaby in kansrijke positie net over schieten.

Leverkusen wilde per se winnen met het oog op een Champions League-plaats en was na de pauze de agressiefste ploeg. Union gaf defensief echter weinig weg, al was Bakker nog wel gevaarlijk met een kopbal, die Union-doelman Frederik Ronnow net kon keren.

Bayern aast op koppositie

Bayern München is de nummer twee van de Bundesliga en kan zondag bij winst in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC (aftrap 15.30 uur) de koppositie weer van Dortmund overnemen.