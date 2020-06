Oorlog, hongersnood en nu corona: Jemen is de ellendigste plek ter wereld

Jemen: vijf jaar oorlog, honger, een uitbraak van cholera en nu ook nog corona. Volgens een rapport van Unicef dreigt voor miljoenen kinderen hongersnood en door de coronacrisis is het steeds lastiger om humanitaire hulp te bieden.

Midden-Oosten correspondent Daisy Mohr legt uit dat Jemen onderdeel is geworden van een proxy-oorlog tussen Iran en Saudi-Arabië. "Ze vechten een oorlog uit in Jemen om schade in eigen land te voorkomen."

Inmiddels heeft Saudi-Arabië volgens Mohr het aantal bombardementen wel teruggeschroefd. "Ze proberen een elegante manier te vinden om uit de oorlog te stappen, die ze toch niet kunnen winnen."