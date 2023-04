Chagrijn bij Verstappen over Russell én nieuw sprintformat: 'Meer gokken dan racen'

Max Verstappen is ook na de eerste dag in het nieuwe sprintraceformat nog geen fan van de veranderingen die door de FIA zijn doorgevoerd. Hij reed in Bakoe geen geweldige sprintrace en werd derde, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc van Ferrari.

"Het is meer gokken dan racen", aldus Verstappen. "Ik denk dat ik bij de tafels in Las Vegas meer succes boek. Dit is in mijn ogen niet puur, dit is meer voor show en entertainment. "

Verstappen had zich deze week al kritisch uitgelaten over het nieuwe sprintraceformat, dat in Azerbeidzjan debuteerde. Hij vond het nergens voor nodig. Van de eerste sprintkwalificatie ooit, waarin Leclerc de snelste was, had hij niet genoten.

Ook tijdens de persconferentie na de sprintrace was Verstappen, die Russell kort na het incident weer inhaalde, er nog verbolgen over. "Ik ben niet blij met hem. We hadden allemaal koude banden en weinig grip."

Ook Verstappens teamgenoot Pérez had bedenkingen bij het verloop van de eerste dag in het nieuwe sprintraceformat. "Er staat door het nieuwe schema zo veel druk op ons. Ook op de crew. En als topteam heb je vooral veel te verliezen in zo'n weekend."

Daar had de Ferrari-coureur vrede mee. Al tijdens de testdagen in Bahrein was hem duidelijk geworden dat het verschil tussen zijn auto en die van de Red Bull-coureurs groot was. "Ik heb mijn best gedaan, maar in de races komen we gewoon nog snelheid tekort. We hebben in de lentestop wel progressie geboekt, maar zijn er nog lang niet."

Ook Leclerc liet zich uit over het nieuwe sprintraceformat. "Het bevalt me beter dan hoe het eerst was. Je merkt wel dat er veel meer druk op de ketel staat. Je mag alleen nog fouten maken in die ene training op vrijdag. Dit moet niet de standaard worden. Een paar van dit soort weekenden per jaar is prima."