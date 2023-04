Ook komende week lege schappen? Vakbond zegt dat stakingen Albert Heijn doorgaan

Vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen van FNV benadrukt dat de vakbond pas weer om tafel wil als er een minimale loonsverhoging komt van 10 procent en arbeidsvoorwaarden niet verslechteren. "We vragen daarmee geen gouden bergen, we willen dat mensen er niet op achteruit gaan." Behalve meer loon en goede arbeidsvoorwaarden wil de vakbond ook dat er meer flexmedewerkers in dienst komen.

De staking bij de distributiecentra begon vorig weekend. Ondertussen zijn er vooral in Albert Heijn-supers in noordoost- en zuidwest-Nederland lege schappen. Dat komt omdat er met name in Pijnacker en Zwolle relatief veel mensen het werk hebben neergelegd. Aspeslagh ziet dat het in een groot aantal winkels "onprettig" is als het gaat om de bevoorrading. De impact verschilt per filiaal.

Zühlke-van Hulzen zegt dat hij steeds meer foto's krijgt opgestuurd van lege schappen. Hij denkt dat het er alleen maar meer zullen worden. "Er is vaak nog wel iets van voorraad, maar hoe langer het duurt, hoe meer het te zien zal zijn. Zeker als de staking nog verder uitbreidt."

Albert Heijn vindt het lastig om te voorspellen hoe groot de impact zal zijn als de acties doorgaan. "Er wordt wel gewerkt, maar er wordt minder geleverd dan we zouden willen." De hoeveelheid boze reacties van klanten valt mee, zegt de woordvoerder. "Klanten weten wat er speelt. Wij hopen dat ze daar begrip voor hebben."