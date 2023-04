Fietser (50) overleden na ongeluk op kruising Amsterdam, bewoners eisen maatregelen

Een fietser (50) die maandag zwaargewond raakte toen hij in Amsterdam werd aangereden door een touringcar, is aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk vond afgelopen maandag rond 09.30 uur plaats op de kruising van de Churchillaan met de Scheldestraat, vlak bij de RAI. De man kwam onder de bus terecht en moest door hulpdiensten worden bevrijd.

In de buurt leidde het ongeluk meteen tot veel onrust onder buurtbewoners. Ruim een maand geleden was er op dezelfde plek een identiek ongeluk. Toen belandde een fietser onder een afslaande vrachtauto. Het duurde bijna een half uur voordat de brandweer hem daar onder vandaan had gehaald.

"In een maand twee keer. Niet te geloven, écht", aldus een buurtbewoner. "Waarschijnlijk ook hetzelfde type ongeluk. Afschuwelijk, afschuwelijk. De buschauffeur ziet ze gewoon niet."

Op hetzelfde moment groen

"Ik woon hier om de hoek en ik zie het vaak maar net goed gaan", zegt een andere bewoner bij AT5. "Je ziet bij de stoplichten de fietser iets te ver naar voren gaan. Zij hebben op hetzelfde moment groen. Dan gaat die bus, of een vrachtwagen, de hoek om en ziet de fietser niet."

Bijkomend probleem is dat zwaar verkeer, zoals touringcars of vrachtauto's op dit moment niet over de 'gewone' route van en naar de RAI kan: de Wielingenstraat is afgesloten voor groot onderhoud tot en met september 2023.

De omleidingsroute via de Churchillaan en Scheldestraat is geen oplossing, zeggen buurtbewoners, Zij eisen nu maatregelen. "Er moet iets aan deze kruising gebeuren. Zo snel mogelijk. Dat zo'n ongeluk de volgende keer niet meer kan gebeuren", aldus een van hen, Ook de Amsterdamse VVD heeft het stadsbestuur om aanvullende maatregelen gevraagd.