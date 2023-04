Eerste sprintrace van het seizoen prooi voor Pérez, Verstappen derde

Een slechte start kostte Verstappen een goede kans op meer. De tweevoudig wereldkampioen kwam maar moeizaam weg en zag George Russell voorbij komen. De Brit van Mercedes kwam tijdens de strijd om de derde plek in aanraking met de Nederlander, die daarbij flink wat schade opliep aan zijn auto.

Sergio Pérez heeft de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen op zijn naam geschreven. De Mexicaan van Red Bull startte bij de GP van Azerbeidzjan als tweede, maar verschalkte tijdens de zeventien rondjes in Bakoe de Ferrari van Charles Leclerc. Max Verstappen startte als derde en eindigde ook als derde. Nyck de Vries kwam als veertiende over de streep.

De race lag daarna al snel stil nadat Yuki Tsunoda in aanraking was gekomen met de muur. De safetycar die volgde zorgde ervoor dat het veld weer in elkaar schoof en Verstappen een nieuwe kans kreeg om Russell voorbij te steken.

Bij de herstart deed hij dat dan ook meteen. Zijn engineer Gianpiero Lambiase kon het daarbij niet laten om een kleine sneer uit te delen aan de Brit. "Goed gedaan Max, En dat ook nog zonder contact te maken."

"Ja, ik weet wel hoe dat moet", was de cynische reactie van de Nederlander.