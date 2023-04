Yates slaat dubbelslag in Romandië en grijpt naast etappe ook de leiderstrui

Adam Yates heeft de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. De 30-jarige renner van UAE Emirates was de beste in de 161,6 kilometer lange bergetappe met aankomst op de Thyon 2000 en nam de leiderstrui over van ploeggenoot Juan Ayuso.

Halverwege de slotklim (21 km à 7,6 procent), de derde zware beklimming van de dag, werden de vroege vluchters gegrepen. Vlak daarna haakte leider Ayuso, vrijdag winnaar van de tijdrit, vooraan af.

Dat was het sein voor Yates om voor eigen kansen te gaan en hij zette met nog 4,5 kilometer te gaan een solo in. Thibaut Pinot kwam nog in de buurt van de Brit, maar strandde op zeven tellen.

Yates heeft in het klassement een voorsprong van negentien seconden op nummer twee Matteo Jorgensen. Damiano Caruso is opgeschoven naar de derde plaats.

Geen Foss en Gesink meer

Voorafgaand aan de etappe was Tobias Foss nog de nummer drie, maar hij was vandaag niet meer van de partij. De kopman van Jumbo-Visma kampte met "kleine gezondheidsproblemen", liet zijn ploeg vanochtend voor de start weten.

En met het oog op de naderende Giro d'Italia, die over precies een week van start gaat, wilde Jumbo-Visma geen risico nemen met de Noor. Ook Robert Gesink had wat gezondheidsklachten en verliet de Ronde van Romandië.