Vanavond op tv: Turkse Nederlanders naar de stembus • De wereld in 2100

In Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven kunnen Turkse Nederlanders vandaag al naar de stembus voor de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer.

Hoe ziet de wereld eruit in 2100?

De wereld kampt met een bevolkingsexplosie zoals nooit tevoren. Welke gevolgen heeft dat voor migratie, klimaat en onderlinge machtsverhoudingen?

In een vierdelige serie zetten we de schijnwerpers op een wereld die richting de 9 miljard mensen beweegt - of zelfs nog meer. Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal reisde naar Tanzania, één van de snelst groeiende steden in Afrika, en met hem bespreken we de grote demografische ontwikkelingen van deze eeuw.

Bekijk hieronder de eerste aflevering, of de hele serie nu al op NPO Start.