Binder wint sprintrace MotoGP Spanje, Bezzecchi behoudt leiding in WK-stand

De Zuid-Afrikaanse motorcoureur Brad Binder (KTM) heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Spanje. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia (Ducati) passeerde als tweede de meet na de korte wedstrijd op het circuit van Jérez. De Australiër Jack Miller (KTM) werd derde.

Marco Bezzecchi (Ducati) behield, ondanks een negende plaats in de sprintrace, de leiding in het kampioenschap. Bagnaia liep wel op zijn landgenoot uit Italië in en heeft in de stand nog slechts drie punten achterstand.

Stilgelegd na crash

De sprintrace werd in de eerste ronde al stilgelegd na een crash, waarbij vier coureurs betrokken waren. Bezzecchi was een van de slachtoffers. Alle vier bleven ongedeerd en konden even later weer op hun motor stappen voor de herstart.

De Spanjaard Aleix Espargaró, die van poleposition startte, haalde het einde van de race niet. Hij crashte halverwege de race.