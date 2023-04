Van de Zandschulp strandt in tweede ronde van masterstoernooi Madrid

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid blijven steken. De nummer 29 van de wereld verloor met 2-6, 5-7 van de Rus Aslan Karatsev.

Van de Zandschulp had Karatsev vorige week in München nog met 6-2, 6-0 van de baan geveegd, waarna hij een paar dagen later op dramatische wijze de finale verloor van Holger Rune. Zo verspeelde hij in de derde set een 5-1 voorsprong en miste hij vier matchpoints.

In zijn eerste partij sinds die finale maakte Van de Zandschulp een matige indruk. Hij speelde slordig en kwam niet in zijn ritme. In de tweede set verloor hij vanaf 5-3 vier games op rij.

Vrijdag werd Tallon Griekspoor al uitgeschakeld in de Spaanse hoofdstad. Hij gaf in de tweede ronde tegen de Spanjaard Jaume Munar na een set op met een enkelblessure. Inmiddels is duidelijk dat hij geen spierschade heeft opgelopen, maar dat er wel nader onderzoek nodig is.

Nachtwerk voor Zverev

Voor Alexander Zverev werd zijn tweederondepartij nachtwerk. Hij stapte vrijdagnacht pas om 01.30 uur van de baan af. De 26-jarige Duitser, de nummer zestien van de wereld, had drie sets en 3 uur en 25 minuten nodig om de Spanjaard Roberto Carballé Baena te verslaan: 6-7 (6) 7-5 6-0.

De late tijden waarop tenniswedstrijden eindigen, zijn al langer punt van discussie. Vorig jaar uitte Zverev op hetzelfde toernooi nog zijn ongenoegen over de planning van de ATP.

Zverev won het toernooi van Madrid twee keer, in 2018 en 2021. Vorig jaar was hij in de finale kansloos tegen Alcaraz (6-3 6-1).