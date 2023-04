Geen voltigemedaille voor De Munck bij wereldbeker turnen in Caïro

Loran de Munck is er bij de wereldbekerwedstrijden in Caïro niet in geslaagd een medaille te veroveren op het onderdeel voltige. De nummer twee van de EK van 2022 eindigde als zesde. De Munck had zich met een score van 14,333 als vijfde geplaatst voor de finale. In de finale deed hij het met een score van 13,633 punten iets minder goed. De zege ging naar Lee Chih Kai, die 15,033 liet noteren. Ook bij de afgelopen EK, twee weken geleden in Antalya, greep De Munck naast een podiumplek op dit onderdeel. Toen moest hij na twee schoonheidsfoutjes genoegen nemen met de vierde plaats. In onderstaande video, opgenomen voorafgaand aan de WK in Liverpool van vorig jaar, legt de Nederlandse turner uit wat hij zo leuk vindt aan het onderdeel voltige:

Het is elke keer weer spannend of het lukt, zegt Loran de Munck over zijn oefening op het paard. Hij is in voorbereiding op het WK turnen in Liverpool. - NOS