IJshockeyers voorkomen degradatie ternauwernood dankzij gelijkspel tegen Servië

De Nederlandse ijshockeyers hebben op het WK (divisie 1B) degradatie naar het vierde niveau voorkomen. De ploeg van bondscoach Doug Mason hield in Tallinn in z'n laatste pouleduel Servië op 2-2. De Serviërs wonnen nog wel de shoot-out met 3-0, maar degradeerden desondanks.

Nederland zou bij een nederlaag in de reguliere speeltijd naar divisie 2A afdalen. Oranje begon goed aan het duel, kwam via Guus van Nes op 1-0, maar nog geen twee minuten later maakte Mirko Djumic 1-1.

Nederland, dat veel vaker op doel schoot (40 om 27) kwam in de tweede periode via Jordy Verkiel op 2-1. Nemanja Vucurevic schoot de Serviërs in de derde periode langszij, waarna Oranje ternauwernood standhield.