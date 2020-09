Politie waarschuwt voor vrouwenbelager in Utrecht: 'Fiets zo mogelijk samen'

De politie is extra alert op een man die vrouwen lastigvalt in Utrecht. Mogelijk sloeg dezelfde dader al meerdere keren toe in de omgeving van Lunetten en Hoograven.

Het laatste incident was afgelopen zaterdag, toen een vrouw 's ochtends door de wijk Lunetten fietste en werd vastgegrepen en mishandeld door een man. De vrouw verzette zich, waarop de man ervandoor ging. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie zette tevergeefs een helikopter, speurhonden en Burgernet in om de dader te vinden.

Vorige week maandag werd in hetzelfde gebied ook al een vrouw belaagd door een man. De recherche onderzoekt nog of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, evenals eerdere gevallen in het grensgebied Lunetten-Hoograven. "De twee laatste incidenten lijken op elkaar en we sluiten niet uit dat het om dezelfde persoon gaat", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

De politie waarschuwt met name vrouwen in die regio om voorzichtig te zijn en zo veel mogelijk samen te fietsen. Als ze een man zien die zich verdacht gedraagt of hun een onveilig gevoel geeft, mogen ze direct 112 bellen. Ook roept de politie getuigen en slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan op zich alsnog te melden.