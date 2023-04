Man in Oisterwijk in hand geschoten, politie vindt wapens en munitie

De politie heeft vier mannen gearresteerd in verband met de vondst van vuurwapens en munitie in een bedrijfspand in Oisterwijk. Een van de mannen had een schotwond opgelopen in zijn hand.

Vrijdagavond rond 21.15 uur kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord. De meldkamer kreeg ook te horen dat er mannen liepen bij het pand aan de Nijverheidsweg.

Agenten vonden er een 31-jarige man uit Oss, die in zijn hand was geschoten. Het is nog onduidelijk hoe dat is gebeurd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en na zijn behandeling is hij gearresteerd.

Ook de 60-jarige huurder van het pand is aangehouden, een man uit Oisterwijk. In het gebouw zijn vuurwapens en munitie gevonden. De politie meldt niet om hoeveel wapens of kogels het gaat.

In de nacht werden op de A50 bij Hoenderloo nog eens twee mannen aangehouden. Zij zouden zijn weggereden bij het bedrijfspand in Oisterwijk. Het gaat om een 36-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Rotterdam. Ze zitten allemaal nog vast.