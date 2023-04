Treinwagons rijden op elkaar bij chemiebedrijven Zuid-Limburg

Op een spoorlijn vlak bij het chemisch bedrijventerrein Chemelot in Zuid-Limburg zijn vanochtend twee treinwagons op een derde wagon gebotst. De twee wagons ontspoorden en kwamen met hun wielen naast de rails terecht. Niemand is gewond geraakt.

Een woordvoerder van Chemelot laat weten dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrij gekomen. Er is geen sprake van lekkage. "De wagons waren ook grotendeels leeg", zegt hij bij 1Limburg.

Het ongeluk gebeurde rond 09.45 uur, niet ver van de haven van Stein. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing. De brandweer heeft de omgeving afgezet.

Chemelot is een industrieterrein van zo'n 800 hectare grootte met allerlei kleine en grote chemische bedrijven. Het is onduidelijk welk bedrijf de ontspoorde tankwagons had ingehuurd.