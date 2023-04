Geen spierschade bij Griekspoor, maar verder onderzoek nodig: 'Kwestie van afwachten'

Tallon Griekspoor heeft vrijdag op het masterstoernooi van Madrid geen spierschade opgelopen, zo is diezelfde avond gebleken in een Spaans ziekenhuis. De nummer twee van Nederland keert terug naar huis voor nader onderzoek.

"Verdere onderzoeken in Nederland zijn nodig. Maar alles, zoals de spieren, is in orde. Dus we weten nog niet veel meer, het is een kwestie van afwachten", zei coach Kristof Vliegen. De Belg laat weten dat Griekspoor na het weekend in Nederland verder onderzocht zal worden.

Opgave in Madrid

De 26-jarige Griekspoor, de nummer 36 van de wereld, gaf vrijdagmiddag op tegen de Spanjaard Jaume Munar. De Nederlander ging bij een mislukte volley door zijn rechterenkel en verliet ondersteund door zijn tegenstander en met een van pijn vertrokken gezicht de baan.

Op 10 mei begint het masterstoernooi van Rome. Daarvoor heeft Griekspoor zich nog niet afgemeld. Op zondag 28 mei gaat Roland Garros van start.