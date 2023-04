Opnieuw raak in Rotterdam: explosie én verijdelde explosie

Opnieuw zijn vannacht explosieven aangebracht bij twee panden in Rotterdam. Bij een webshop aan de Strevelsweg in Rotterdam-Feijenoord ontstond brand nadat zwaar vuurwerk was ontploft. Bij een toko aan de Crooswijkseweg wist een buurtbewoner te voorkomen dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In beide gevallen is niemand gewond geraakt.

Tot nu toe zijn er dit jaar bij meer dan vijftig bedrijfspanden en woonhuizen in Rotterdam explosieven aangebracht, meldt Rijnmond. Dat zijn er meer dan in heel 2022.

Het eerste incident van vannacht was rond 03.10 uur op de Crooswijkseweg, niet ver van het centrum. Eerder deze week ontplofte op diezelfde weg tot twee keer toe een explosief dat was aangebracht in twee verschillende portiekflats. Vannacht zag een buurtbewoner toevallig dat twee mannen een fles met brandbare vloeistof tegen een toko aanzetten. Hij rook ook benzine en sloeg alarm, waarop de verdachten wegrenden.

Jerrycan benzine

Bij de twee eerdere incidenten aan de Crooswijkseweg vond de politie een jerrycan benzine. Uit onderzoek bleek dat de brandstof tot ontploffing was gebracht met behulp van een batterij en elektriciteitsdraad. De politie bekijkt nu of vannacht op dezelfde manier is gewerkt.

Rond 04.10 uur ging er bij een webshop aan de Strevelsweg in Rotterdam-Feijenoord een explosief af. Er woedde korte tijd brand. Op straat lag een niet ontploft stuk zwaar vuurwerk, een cobra. In dit geval zagen getuigen twee mannen op een scooter wegrijden.

De politie zegt dat de nieuwe incidenten worden meegenomen in het lopende onderzoek naar de reeks explosies. Het vermoeden bestaat dat twee drugsbendes ruzie hebben en elkaar proberen te intimideren. Er zijn van de week drie verdachten opgepakt.

Woensdagavond werd een 32-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn bij het plaatsen van een brandbom aan de Crooswijkseweg en de Van Speykstraat. Een paar uur later, in de nacht van woensdag op donderdag, betrapte de politie twee jongens van 14 en 15 jaar oud, toen ze een brandbom plaatsten bij een pand aan de Van Speykstraat.

Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn ontplofte vanochtend vroeg om 06.00 uur een explosief bij een woning, meldt Omroep West. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Over de toedracht van die ontploffing is niets bekend.