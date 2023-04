Leclerc en Pérez zijn Verstappen in sprintkwalificatie te snel af

Max Verstappen start zaterdagmiddag bij de Grand Prix van Azerbeidzjan als derde bij de sprintrace. In de Sprint Shootout, de kwalificatie voor die sprintrace, moest de Nederlander zijn ploeggenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc (Ferrari) voor laten gaan. Nyck de Vries maakte in de eerste sessie een stuurfout en start achteraan.

Verstappen had op vrijdag ook al zijn meerdere moeten erkennen in Leclerc tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace en op zaterdag kon hij geen revanche nemen op de Monegask.

Vol aan de bak

De tweevoudig wereldkampioen moest namelijk vol aan de bak in laatste kwalificatiesessie. Tijdens zijn eerste snelle ronde verloor hij veel tijd in het middelste gedeelte doordat hij grip verloor en bijna in de muur belandde. Daardoor moest hij Pérez en Leclerc al voor zich dulden.

In zijn laatste snelle ronde bleken de banden bij Verstappen op en wist hij zichzelf niet meer te verbeteren. Leclerc kende nog een spannend momentje toen hij aan het einde van de sessie met de neus van zijn auto in de muur belandde.

Zijn botsing zal hem echter geen problemen opleveren voor de sprintrace van zaterdagmiddag, die om 15.30 uur begint.