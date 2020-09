Amerikaanse topdokter Fauci raadt Nederlanders aan mondkapjes te dragen

In de VS is ook discussie over het dragen van mondkapjes. Amerikanen die op de Democratische Partij stemmen, dragen veel vaker mondkapjes dan Republikeinen. Fauci betreurt het dat in zijn land de aanpak van de pandemie een politiek onderwerp is geworden:

In landen om ons heen zijn neus- en mondmaskers op veel meer plekken waar afstand houden lastig is, verplicht. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, noemt mondkapjes "een van de meest krachtige wapens tegen de verspreiding van het virus". De prominente Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci snapt ons beleid dan ook niet. "Ongeacht het land zou ik mensen aanraden serieus te overwegen maskers te dragen om overdracht te voorkomen", zegt de infectieziektedeskundige in een interview met Nieuwsuur.

Horeca om 22.00 uur dicht, meer thuiswerken en geen publiek bij sportwedstrijden. Het kabinet kondigt vandaag stevige maatregelen aan in een poging de tweede coronagolf in te dammen. Wat niet op het lijstje staat: een landelijke mondkapjesplicht. Alleen in vier regio's geldt vanaf nu het advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels.

Als niet-medische maskers al bescherming bieden, dan is dat zeer beperkt, zegt Jaap van Dissel keer op keer. Fauci: "Ik zou hem vragen te kijken naar de snel toenemende hoeveelheid data over het belang en de effectiviteit van gezichtsmaskers."

Het RIVM erkent dat ook niet-medische maskers virusdeeltjes kunnen tegenhouden , maar volgens het instituut is er geen hard bewijs dat gebruik in de openbare ruimte besmettingen voorkomt. "Als iedereen zich houdt aan de basisregels, is het niet nodig om een mondkapje te dragen", valt te lezen op de RIVM-site .

In Fauci's eigen land zijn inmiddels meer dan 200.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen neemt er per dag met 40.000 toe. "Het probleem is dat de vijftig staten een mate van onafhankelijkheid hebben in hoe ze dingen willen aanpakken. Sommige staten zijn voorzichtig en nemen goede maatregelen terwijl andere staten snel heropenen zonder zich aan de richtlijnen te houden. We zouden een meer uniforme aanpak moeten hebben."

Na strenge maatregelen in het voorjaar in een aantal staten, was het land veel te snel met het afbouwen van de regels, zegt Fauci. "Toen we de economie heropenden hadden we 20.000 besmettingen per dag, veel te veel om oplevingen van het virus te kunnen controleren."

Europa deed het beter, zegt hij. "Toen Europa in lockdown ging, met verschillen van land tot land, daalden de gevallen tot een heel laag aantal, wat heel gunstig is."

'Jullie gaan de verkeerde kant op'

Fauci maakt zich wel zorgen over de huidige situatie. Van de mensen die in Nederland op corona worden getest, test volgens de meest recente cijfers 6,1 procent positief. Verwacht wordt dat er over een week elke dag 5000 besmettingen bijkomen. "Jullie gaan de verkeerde kant op en jullie zouden er goed aan doen die cijfers naar beneden te brengen."

Niet voor niets kondigde het kabinet vanavond extra maatregelen aan. Maar het belangrijkste, zegt Fauci, zijn dingen die we zelf kunnen doen: het vermijden van drukke plekken, afstand houden, handen wassen en activiteiten liever buiten dan binnen organiseren. En: overal mondkapjes dragen.