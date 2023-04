Bloedige machtsstrijd in Sudan gaat door ondanks bestand

In Sudan wordt ook vandaag gevochten, ondanks een staakt-het-vuren dat gisteren voor dit weekend werd afgekondigd. Ooggetuigen in de hoofdstad Khartoem maken melding van luchtaanvallen, artilleriebeschietingen en luchtafweergeschut. Op een aantal plaatsen in de stad zijn loopgraven gemaakt en woeden straatgevechten.

Ook in andere steden wordt gevochten, onder meer met tanks.

Het gaat om een voortzetting van de machtsstrijd tussen generaal Burhan van het regeringsleger en generaal Hemedti van de paramilitaire RSF. Hemedti wil pas onderhandelen over vrede als de gevechten stoppen, zei hij tegen de BBC. "Mijn mannen worden meedogenloos gebombardeerd, ondanks het bestand."

Hij zei persoonlijk geen probleem te hebben met Burhan, die hij overigens wel een verrader noemde omdat hij loyalisten van de afgezette president Bashir een plaats in zijn regering heeft gegeven.

De twee generaals werkten eerder samen: zo sloegen ze een rebellenopstand neer in de regio Darfur en verdreven ze in 2019 Bashir, die drie decennia aan de macht was geweest. Hij voerde de strenge toepassing in van de islamitische wet, de sharia.

Burgers kind van de rekening

De burgers van Sudan zijn de dupe: miljoenen mensen kunnen geen kant op. Tienduizenden inwoners zijn de afgelopen twee weken voor het geweld op de vlucht geslagen, honderden mensen zijn om het leven gekomen. De VN spreekt van ten minste 512 doden, het werkelijke dodental ligt vermoedelijk veel hoger.

Er is een tekort aan voedsel, water en brandstof en een groot deel van de ziekenhuizen functioneert niet.

Veel landen, waaronder Nederland, hebben de afgelopen dagen hun diplomaten en burgers uit Sudan weggehaald., door de lucht of over de weg,

De machtsstrijd tussen de twee generaals heeft ook geleid tot het oplaaien van een sluimerend conflict in de regio Darfur. Sinds maandag zouden daar ten minste 96 mensen om het leven zijn gekomen.