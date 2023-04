Leger VS houdt piloten aan de grond na fatale helikopterongelukken

Het Amerikaanse leger houdt komende maand piloten een dag aan de grond na twee recente en fatale helikoptercrashes. Daarbij kwamen in totaal twaalf militairen om. Alle legerpiloten moeten eerst een verplichte training volgen, behalve de degenen die nu deelnemen aan cruciale missies.

Afgelopen donderdag vielen drie doden bij een botsing tussen twee Apache-helikopters in de staat Alaska. Een andere militair raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is inmiddels stabiel.

De helikopters kwamen terug van een trainingsmissie toen ze op elkaar botsten. Ze stortten daarna neer in de buurt van de plaats Healy. Het leger onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

Ook eind maart ging het bij een trainingsvlucht mis: twee Black Hawk-helikopters botsten in Kentucky op elkaar. Toen kwamen negen militairen om. Ook van dat ongeluk wordt de oorzaak nog onderzocht. Ooggetuigen beschreven hoe ze de helikopers vlak voor het ongeluk laag zagen vliegen en dicht bij elkaar.

Topprioriteit

Het opschorten van de luchtoperaties werd gisteren aangekondigd door het leger en ging per direct in. De legereenheden moeten aan de grond blijven totdat de aanvullende training achter de rug is. De eenheden die nu in actieve dienst zijn, volgen die training tussen 1 en 5 mei. De reserve-eenheden en de Nationale Garde hebben tot 31 mei voor de training.

"De veiligheid van onze piloten is het belangrijkst", zegt een van de legerchefs tegen persbureau AP. "Dit is een belangrijke stap om zeker te weten dat we er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en ons personeel te beschermen."